هيئة السلع المصرية تشتري 68 ألف طن من الأرز الأبيض الصيني في مناقصة

مزارعان يزرعان شتلات أرز في حقل بالصين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:41 10/02/2019 حدث بتاريخ: 21:42 10/02/2019

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية يوم الأحد إنها اشترت 68 ألف طن من الأرز الأبيض الصيني في مناقصة.

واشترت الهيئة 20 ألف طن من الأرز للشحن في الفترة بين 20 مارس آذار و20 أبريل نيسان، و48 ألف طن للشحن في الفترة بين الأول والثلاثين من أبريل نيسان.

كانت هيئة السلع التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من الأرز بنسبة كسر بين 10 و12 بالمئة، ويتعين على جميع مقدمي العروض تقديم عينات بجانب عروضهم كي تختبرها وزارة الزراعة.

واشترت الهيئة الأرز بسعر 405 دولارات للطن شاملا تكلفة الشحن والتأمين.