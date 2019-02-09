لاجارد: مصدرو النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط في 2014

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:55 09/02/2019 حدث بتاريخ: 16:19 09/02/2019

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم السبت إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014 وحذرت من إنفاق الأموال على ”مشاريع مهولة وجوفاء“.

وقالت لاجارد أمام مؤتمر في دبي ”بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء، على الرغم من الإصلاحات المهمة في جانبي الانفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج.

”هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33 في المئة في 2018“. وقالت إن الضبابية التي تحيط بآفاق النمو في جميع الدول المصدرة للنفط عكست أيضا تحرك دول نحو التحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة خلال العقود القليلة الجديدة، وبما يتماشى مع اتفاق باريس حول تغير المناخ“.

أضافت أن هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن ”التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية“.

وأشارت لاجارد إلى أن حكومات المنطقة قد يغريها إعطاء أفضلية للمشاريع المهولة بدلا من الاستثمار في الناس وإمكانيات الإنتاج.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، خططا للمضي قدما في ثلاثة مشروعات عملاقة، من بينها مدينة نيوم التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستثمارات قدرها 500 مليار دولار.

والمشروعات مدعومة من صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.