الأرباح الصافية لـ"توتال" الفرنسية ترتفع إلى أكثر من 11 مليار دولار في 2018

مجموعة "توتال" النفطية الفرنسية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:24 07/02/2019 حدث بتاريخ: 15:26 07/02/2019

أعلنت مجموعة "توتال" النفطية الفرنسية الخميس أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 33 بالمئة في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط والإنتاج.

وأعلنت "توتال" في بيان صحفي أن الأرباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة قد ارتفعت إلى 11,4 مليار دولار (10,1 مليارات يورو).

وباستثناء النفقات والمداخيل غير الثابتة تكون الأرباح الصافية قد ارتفعت بنسبة 28 بالمئة إلى 13,6 مليار دولار، وهي نسبة أدنى بقليل مما توقّعه المحللون لمركز أبحاث "فاكتست".

وعلى غرار منافساتها استفادت المجموعة من ارتفاع أسعار النفط عالميا في 2018 بنحو 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

كذلك حقق الانتاج نموا بنسبة 8 بالمئة مع فوز "توتال" بمشاريع جديدة واستحواذها على مجموعة "ميرسك أويل" الدنماركية.

وتوقّعت الشركة تحقيق زيادة في الانتاج بنسبة تفوق 9 بالمئة هذا العام.

إلان أن "توتال" أكدت أنها ستواصل سياسة خفض النفقات التي اعتمدتها إثر هبوط اسعار النفط في 2014، وأنها تنوي ادّخار 4,7 مليارات دولار.

كذلك أعلنت مجموعات "بريتيش بتروليوم" و"رويال داتش شل" و"إكسون موبيل" و"شيفرون" ارتفاع أرباحها الصافية في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام من جهة وجهودها لخفض النفقات من جهة أخرى.