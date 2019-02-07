اليورو ينخفض بعد تجدد مخاوف الركود بفعل بيانات ألمانية ضعيفة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:37 07/02/2019 حدث بتاريخ: 13:37 07/02/2019

تراجع اليورو اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت تباطؤ الاقتصاد الألماني في ديسمبر كانون الأول مسلطا الضوء على المخاوف من تراجع أوسع نطاقا في أوروبا.

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثر النزاع الدائر بين عملاقي التجارة الولايات المتحدة والصين.

وخسر اليورو نحو 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي في الوقت الذي راهن فيه المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على سياسة نقدية ميسرة بفعل نمو أضعف من المتوقع وانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1346 دولار وهو أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن تراجع الناتج الصناعي الألماني على نحو غير متوقع في ديسمبر كانون الأول وذلك للشهر الرابع على التوالي.

واليوم، حوم الدولار الاسترالي قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 0.7103 دولار أمريكي.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6765 دولار أمريكي بعد بيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.2 بالمئة إلى 96.52، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوعين. وارتفع المؤشر في الجلسات الثلاث الماضية.

وتراجع الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.2914 دولار. وانخفضت العملة البريطانية 1.3 بالمئة منذ بداية فبراير شباط بسبب المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.