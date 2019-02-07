الذهب ينزل لأقل سعر في أسبوع بفعل صعود الدولار

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:58 07/02/2019 حدث بتاريخ: 10:58 07/02/2019

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع اليوم الخميس تحت ضغط من صعود الدولار لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وشبح إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة أبقت المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا فوق مستوى 1300 دولار المهم.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1303.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 يناير كانون الثاني عند 1302.11 دولار. كانت الأسعار نزلت 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 يناير كانون الثاني.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1308.30 دولار.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1374 دولارا للأوقية.

واستقرت الفضة عند 15.65 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 802.50 دولار.