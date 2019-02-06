إدارة الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا الأسبوع الماضي

صورة أرشيفية لمضخة وقود

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:48 06/02/2019 حدث بتاريخ: 20:48 06/02/2019

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، على الرغم من زيادة إنتاج المصافي، بينما زادت مخزونات البنزين. لكن مخزونات نواتج التقطير تراجعت.

وارتفعت مخزونات النفط الخام 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير شباط، مقابل توقعات محللين بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزنات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما ارتفعت 1.4 مليون برميل.

وزاد استهلاك المصافي من النفط الخام 170 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة، بينما ارتفت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية.

وصعدت مخزونات البنزين 513 ألف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 2.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 863 ألف برميل يوميا.