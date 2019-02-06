الدولار مستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين بفعل توقعات بشأن الفائدة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:20 06/02/2019 حدث بتاريخ: 12:20 06/02/2019

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة اليوم الأربعاء في الوقت الذي فشل فيه خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاجأة المتعاملين في العملة مع تركيز الأسواق أكثر على التوقعات القريبة الأجل للسياسة النقدية.

وألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي إلى توقعات حذرة بشأن السياسة النقدية في الأيام الأخيرة فيما شكل وقف المركزي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة مفاجأة أكبر للأسواق.

وفشل اليورو في أن يتحرك خارج نطاق عام بين 1.13 دولار و1.15 دولار جرى تداوله ضمنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وتراجع الدولار الاسترالي 1.5 بالمئة إلى 0.7133 دولار أمريكي ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض يومي له في عام.

وفي أسواق العملات عموما، تماسك الدولار عند أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملات المنافسة مع تركيز المستثمرين على البيانات القادمة من الولايات المتحدة.

وظل الجنيه الاسترليني متراجعا عقب انخفاض سجله الليلة الماضية. وانخفضت العملة البريطانية قليلا إلى 1.2930 دولار بعد أن بلغت 1.2923 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ 22 يناير كانون الثاني.

وخسر الاسترليني نحو 0.7 بالمئة أمس الثلاثاء بسبب بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات والضبابية التي تكتنف محادثات الانفصال البريطاني.