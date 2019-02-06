الذهب يستقر بعدما أجج خطاب ترامب مخاوف الإغلاق الحكومي

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:53 06/02/2019 حدث بتاريخ: 11:06 06/02/2019

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه لحالة الاتحاد ببناء جدار حدودي بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش.

واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.

وتحدث ترامب في مجلس النواب في مواجهة خلاف سياسي بشأن مطالبته الديمقراطيين بإنهاء معارضتهم لتمويل جدار حدودي يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترامب تمويلا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يوما وانتهى في 25 يناير كانون الثاني. وهدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين.

وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1379 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.79 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 815 دولارا.