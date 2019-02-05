ارتفاع أسعار الذهب لكن تحسن شهية المخاطرة يكبح المكاسب

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:30 05/02/2019 حدث بتاريخ: 11:32 05/02/2019

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد أن لامست الأسعار أدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع خلال الجلسة السابقة لكن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر كبح مكاسب المعدن.

وبحلول الساعة 05:51 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1315 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 يناير كانون الثاني عند 1308.20 دولار في آخر جلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

واتسمت السيولة بالضعف في أسواق الذهب الآسيوية نظرا لأن جزءا كبيرا من المنطقة في عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة.

وقالت رينيشا تاشناني مديرة أبحاث السلع الأولية وسوق الصرف في مونارك نتورث كابيتال "الاتجاه العام مازال إيجابيا للذهب ونوصي بالشراء عند تراجع الأسعار."

وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1367.50 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 15.91 دولار في حين استقر البلاتين عند 817.50 دولار.