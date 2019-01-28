اليونان تطرح أول سندات منذ حصولها على آخر حزمة إنقاذ

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:38 28/01/2019 حدث بتاريخ: 16:53 28/01/2019

عادت اليونان للأسواق المالية اليوم الاثنين، حيث طرحت سندات جديدة يبلغ أجلها خمسة أعوام، وهى تعد الأولى التي يتم إصدارها منذ أن حصلت على آخر حزمة إنقاذ منذ خمسة أشهر.

ونقلت شبكة تي في إي ار تي عن مصادر بوزارة المالية القول إن السندات، التي تنتهى في نيسان/أبريل 2024، من المتوقع أن تدر دخلا للبلاد بقيمة تتراوح ما بين 2 و 3 مليار يورو (2.28 إلى 3.42 مليار دولار).

ورحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس بالطرح. وقال في حوار تم نشره على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي" الطرح يظهر بوضوح أن اليونان تعود للأسواق المالية".

وكانت اليونان قد تعرضت لأزمة مالية عام 2010، واضطرت للحصول على ثلاث حزم إنقاذ دولية استمرت حتى آب/أغسطس .2018 وفي المقابل، قامت بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق وأحيانا صعبة.