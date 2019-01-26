ماستركارد تخطط لطلب رخصة لمقاصة البطاقات المصرفية في الصين

صورة أرشيفية لشعار شركة ماستركارد

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:15 26/01/2019 حدث بتاريخ: 16:06 26/01/2019

قالت شركة بطاقات الدفع الأمريكية ماستركارد إنها ما زالت تخطط للتقدم بطلب للحصول على رخصة مقاصة للبطاقات المصرفية في الصين وإنها تُجري ”مباحثات نشطة“ للبحث عن حلول.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها ”مستمرة في بذل كل جهد ممكن للحصول على الرخصة الضرورية لكي تتمكن من الدخول إلى السوق المحلية“.

أضافت أنها ”تأمل في أن تتمكن من التقدم بطلب آخر لرخصة مقاصة للبطاقات المصرفية في المستقبل القريب جدا“.

وذكرت صحيفة (بكين نيوز) الحكومية يوم الجمعة أن ماستركارد تقدمت بأوراق الطلب في عام 2017 لكنها سحبت طلبها طوعاً في يونيو حزيران 2018، وذلك نقلا عن مصدر لم تسمه في البنك المركزي الصيني.

ولم ترد ماستركارد على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني من رويترز يوم السبت للحصول على مزيد من التعليقات.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، حصلت أمريكان إكسبريس على موافقة لمقاصة البطاقات المصرفية في الصين، لتصبح أول شبكة أمريكية للبطاقات تحصل على إمكانية للدخول المباشر لسوق من المنتظر أن تصبح الأكبر للبطاقات المصرفية في العالم بحلول 2020.