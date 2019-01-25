لاغارد ستوصي بالموافقة على شريحة القرض التالية لمصر

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:36 25/01/2019 حدث بتاريخ: 20:36 25/01/2019

قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار.

وقالت لاغارد في بيان إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة. وأشادت بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة وهو أقل مستوى منذ 2011.