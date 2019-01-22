النفط ينزل ‭ ‬1%مع تحذير الصين من فقد وظائف وتعثر النمو في كوريا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:55 22/01/2019 حدث بتاريخ: 11:08 22/01/2019

نزلت أسعار النفط نحو واحد بالمئة في حين أججت دلائل على اتساع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل.

وسجل خام برنت 62.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش بانخفاض 65 سنتا أو واحد بالمئة عن الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1 بالمئة أو 58 سنتا إلى 53.22 دولار.

وحذرت لجنة التخطيط الرسمية الصينية أمس الاثنين من أن الضغط علي الاقتصاد سيؤثر على سوق العمل بينما يشير تراجع طلبيات المصانع إلى انخفاض أكبر في الأنشطة في الأشهر المقبلة وفقد مزيد من الوظائف.

ويوم الاثنين أعلنت الصين أقل معدل نمو سنوي منذ 1990.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الضعف الاقتصادي أظهرت بيانات رسمية اليوم تباطؤ اقتصاد كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير لأقل وتيرة نمو في أعوام مسجلا 2.7 بالمئة في 2018.