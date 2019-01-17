كبير المفاوضين الصينيين للتجارة سيزور واشنطن في نهاية يناير

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:13 17/01/2019 حدث بتاريخ: 12:14 17/01/2019

أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أن كبير المفاوضين الصنيين للتجارة ليو هي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات في وقت لاحق من كانون الثاني/يناير، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددتها بكين وواشنطن لوقف تبادل فرض الرسوم الجمركية في آذار/مارس.

وقال غاو فينغ الناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء والمسؤولين الأميركيين "سيجرون مفاوضات حول قضايا تجارية واقتصادية ويعملون معا للدفاع قدما باتجاه الاتفاق" الذي توصل إليه الرئيسان شي جينبينغ ودونالد ترامب في الأول من كانون الأول/ديسمبر.