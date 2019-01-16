الخطوط التونسية تتوقع اضطرابات في الحركة الجوية الخميس بسبب إضراب

صورة أرشيفية لمقر شركة الخطوط الجوية التونسية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:14 16/01/2019 حدث بتاريخ: 19:14 16/01/2019

قالت شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة يوم الأربعاء إن الحركة الجوية من المتوقع أن تشهد اضطرابات الخميس بسبب الإضراب العام المتوقع، والذي دعا إليه اتحاد الشغل.

وأكد اتحاد الشغل المضي قدما في إضراب عام في الهيئات والشركات العامة بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة لرفع أجور 670 ألف موظف.

وقالت الخطوط التونسية إنه ”تبعاً للاضطرابات الهامّة التي ستشهدها الحركة الجوية، تُعلم الناقلة الوطنيّة حرفاءها (عملاءها) الكرام أنّه بإمكانهم تغيير مواعيد سفراتهم المتأثرة بهذا الإضراب، مجانا وعلى مدى أسبوع“.

أضافت أنها تسعى لتأمين رحلاتها الجوية من كافة المطارات التونسية وإليها حسب الصّيغ القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات دون الخوض في تفاصيل.

ومن المتوقع أن يشمل الإضراب كل الوزارات والإدارات الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية وحركة النقل البري والبحري والجوي وغالبية الخدمات الأخرى.