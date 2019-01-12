وزير الطاقة الإماراتي يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 70 دولارا للبرميل

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:16 12/01/2019 حدث بتاريخ: 15:16 12/01/2019

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم السبت إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2019 على خلفية اتفاق توصلت إليه أوبك والدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بأوبك بهدف خفض الإنتاج.

كانت أوبك اتفقت في ديسمبر كانون الأول مع منتجين كبار آخرين بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لإحداث توازن في سوق النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني.

وقال المزروعي في مؤتمر صحفي بأبوظبي ”نتطلع اليوم إلى حوالي 70 دولارا في المتوسط خلال العام لخام برنت“ مضيفا أن هذا المستوى سيساعد على تشجيع الاستثمارات العالمية للنفط.