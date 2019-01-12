وزير الطاقة الإماراتي: أوبك ليست عدوا الولايات المتحدة

وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:18 12/01/2019 حدث بتاريخ: 13:18 12/01/2019

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم السبت إن منظمة أوبك ليست عدوا للولايات المتحدة.

وأضاف المزروعي في مؤتمر صحفي في أبوظبي في تعليقه حول العلاقات بين أوبك وكبرى الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة أن الطرفين مكملان لبعضهما البعض وليس هناك عداء بينهما.

وفي ديسمبر كانون الأول وافقت الدول الأعضاء في أوبك إضافة إلى دول منتجة كبرى بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني سعيا لتحقيق التوازن للسوق.

وجاء هذا القرار رغم دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول المصدرة للنفط بالإحجام عن خفض الإنتاج قائلا إن ذلك سيتسبب في رفع أسعار الخام العالمية.