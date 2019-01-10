اكتشافات نفطية جديدة قبالة سواحل غانا

أكّدت شركة "أكر إينرجي" النروجية الخميس أنّها اكتشفت احتياطيات نفطية جديدة بكميّات تجارية قبالة سواحل غانا

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:55 10/01/2019 حدث بتاريخ: 21:57 10/01/2019

أعلنت شركة "أكر إينرجي" النروجية الخميس أنّها اكتشفت احتياطيات نفطية جديدة بكميّات تجارية قبالة سواحل غانا، في خبر لقي ترحيباً من الحكومة الغانية باعتباره يعزّز اقتصاد البلاد.

وقالت الشركة إنّ أعمال التنقيب الاستكشافية تشير إلى وجود كميّات "تقدّر بما بين 450 إلى 550 مليون مكافئ لبرميل النفط" في حقل بيكان، على بعد 166 كيلومتراً قبالة مدينة تاكورادي.

وقد يؤدّي المزيد من أعمال التنقيب إلى زيادة الحجم الكلّي للاحتياطيات المكتشفة في الحقول لما يراوح بين 600 وألف مليون مكافئ لبرميل النفط، وفق بيان الشركة النروجية.

من جهتها رأت حكومة غانا في هذا الإعلان "أنباء سارّة" يمكن أن تؤدّي إلى "نظرة مستقبلية جديدة للاقتصاد" وأن تؤمّن تمويلاً للمشاريع الاجتماعية في المستقبل.

وبدأت "أكر إينرجي" العمل في حقل بيكان العام الماضي وتبلغ حصّتها منه 50 بالمئة، وهي تنشط الى جانب شركات نفطية أخرى مثل الروسية "لوك أويل" وشركة النفط الوطنية الغانية.

وأُعلن عن الاكتشافات النفطية الأولى في غانا عام 2007 قبل أن تتحول الدولة الأفريقية إلى بلد منتج عام 2010، ما ساعد على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ويعتقد أنّ احتياطيات غانا تتراوح ما بين 5 و7 مليارات برميل.

وبعث حلّ نزاع حدودي مائي طويل بين غانا وجارتها ساحل العاج آمالاً بأن تشهد البلاد ازدهاراً نفطياً.

وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو إنّ الاكتشافات تمهّد "لإمكانات تنمية وتَقدّم وازدهار"، ما قد يساعد في تعزيز تمويل بناء مدارس ومستشفيات وشقّ طرقات.