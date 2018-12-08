قطر للبترول تقول إنها استحوذت على حصة في مناطق تنقيب لإكسون موبيل في موزمبيق

شعار شركة قطر للبترول يظهر على المقر الرئيسي للشركة بالدوحة.

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:21 08/12/2018 حدث بتاريخ: 12:23 08/12/2018

قالت شركة قطر للبترول في بيان يوم السبت إنها وقعت اتفاقا مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة قيمتها 10 بالمئة في ثلاث مناطق تنقيب بحرية في موزمبيق.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ”لا شك أنّ هذا الاتفاق يشكل تطورا هاما بالنسبة لقطر للبترول حيث أنّه يمثل أول مساهماتنا في فرص النمو الواعدة في جمهورية موزمبيق“.

وبعد موافقة الجهات الحكومية المعنية في موزمبيق، ستكون الأطراف المشاركة في المناطق الثلاث هي إكسون موبيل بحصة 50 بالمئة والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق بحصة تبلغ 20 بالمئة وشركة روسنفت بحصة 20 بالمئة وقطر للبترول بحصة تبلغ 10 بالمئة.