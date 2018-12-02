إيران تنهي حظرا موسميا على واردات الأرز

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:22 02/12/2018 حدث بتاريخ: 21:22 02/12/2018

قالت وكالات أنباء إيرانية يوم الأحد إن إيران أنهت حظرا موسميا على وارداتها من الأرز، مما يسمح للمستوردين بتسجيل طلباتهم.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن نائب وزير الزراعة علي أكبر مهر فرض أعلن إنهاء الحظر السنوي في خطاب مؤرخ بتاريخ 28 نوفمبر تشرين الثاني. وأوردت وكالات أنباء أخرى تقارير مماثلة.

وعادة ما تفرض الحكومة الحظر لبضعة أشهر كل عام لدعم الأسعار المحلية والمزارعين الإيرانيين خلال موسم الحصاد.

وتستهلك إيران ثلاثة ملايين طن من الأرز سنويا، وتستورد نحو مليون طن لا سيما من الهند وباكستان.