أسعار النفط تهبط مع ضغط المخزونات المرتفعة على تخفيضات مرجحة لأوبك

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:19 30/11/2018 حدث بتاريخ: 19:19 30/11/2018

ارتدت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وهبطت أثناء التعاملات اليوم الجمعة في الوقت الذي يضغط فيه تضخم المخزونات على المعنويات على الرغم من توقعات واسعة بأن أوبك وروسيا ستتفقان على خفض للإنتاج على نحو ما الأسبوع القادم.

وسجل خام برنت والخام الأمريكي الخفيف أضعف أداء شهري في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، ليخسرا ما يزيد عن 20 بالمئة في الوقت الذي تتجاوز فيه الإمدادات العالمية الطلب.

وانخفض عقود برنت 1.20 دولار، أو 2.0 بالمئة، إلى 58.31 دولار للبرميل اليوم الجمعة في حين هبطت العقود الخام الأمريكي 1.39 دولار، أو 2.9 بالمئة، إلى 49.97 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيانت العالميان لتسجيل ثامن خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجلت مكاسب في وقت سابق من الجلسة عندما صعد برنت إلى 59.93 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 51.79 دولار.