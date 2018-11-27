الدولار يصعد لأعلى مستوى في نحو أسبوعين بدعم تصريحات ترامب

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كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:54 27/11/2018 حدث بتاريخ: 12:54 27/11/2018

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمضي قدما في فرض رسوم على سلع الصينية، مما أجج المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعزز الطلب على العملة الأمريكية.

وتراجع الجنيه الاسترليني بصفة عامة بعد أن قال ترامب أمس الاثنين إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يزيد من صعوبة التجارة بين واشنطن ولندن.

وبشكل منفصل، أبلغ ترامب صحيفة وول ستريت جورنال أنه يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة حاليا.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 97.28 وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.

وصعد الدولار على مدى الجلستين السابقتين مع إقبال المستثمرين على العملة الأكثر سيولة في العالم باعتبارها ملاذا آمنا وسط مخاوف من فقدان زخم التعافي الاقتصادي العالمي.

ومع تسلط الأضواء على التوترات التجارية من جديد، تخلى الدولار الاسترالي عن معظم مكاسبه المبكرة ليسجل ارتفاعا نسبته 0.1 بالمئة إلى 0.7230 دولار أمريكي. وسجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعا طفيفا أيضا.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار الأمريكي إلى 1.1313 دولار. واستقر الين أمام العملة الأمريكية عند 113.56 ين للدولار.