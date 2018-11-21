جولدمان ساكس يتوقع تقلب أسعار النفط في الأسابيع المقبلة

شعار بنك جولدمان ساكس يظهر داخل بورصة نيويورك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:02 21/11/2018 حدث بتاريخ: 18:02 21/11/2018

قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تظل أسواق النفط شديدة التقلب في الأسابيع المقبلة.

وتعافت أسواق النفط بعض الشيء يوم الأربعاء، بعدما هوت بأكثر من ستة بالمئة يوم الثلاثاء في أحجام تداول كثيفة.

وقال البنك في المذكرة ”سيحتاج الأمر لعامل محفز أساسي كي تستقر الأسعار ويصبح التداول أعلى في نهاية الأمر“.

وأضاف أن مثل هذا الحافز سيشمل أدلة ملموسة على أن إنتاج أوبك ينخفض ”على نحو متلاحق“، والمزيد من الأدلة على متانة الطلب.

وتحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المنتجين المستقلين ومنهم روسيا على المشاركة في خفض الإنتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.

وقال البنك إن انهيار الأسعار مجددا يعكس ”مخاوف بشأن تخمة المعروض في 2019...(و) موجة بيع على نطاق أوسع للسلع الأولية والأصول مع استمرار تنامي المخاوف بشأن النمو“.

وقال البنك الاستثماري إن حدوث انهيار حاد في الطلب، أو غياب خفض في إنتاج أوبك، سيشكل تهديدا رئيسيا لتعافي الأسعار من المستويات الحالية.

وأضاف البنك ”برغم أن كليهما مستبعد، نشعر بقلق أكثر تجاه العامل الثاني، حيث يؤدي مثل هذا التحول إلى انخفاض أسعار النفط على نحو مستدام“.