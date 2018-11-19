زيمبابوي تتوقع ارتفاع إنتاج الألماس بنسبة 29% خلال العام المقبل
توقعت غرفة التنقيب عن الألماس في زيمبابوي ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل بنسبة 29% ليصل إلى 4.5 مليون قيراط?
وقد بلغ الإنتاج هذا العام إلى الآن نحو 3.5 مليون قيراط.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة الحكومية القائمة على التنقيب عن الألماس القول إنها سوف تزيد من إنفاقها على التنقيب العام المقبل.
وأضافت الشركة أنها سوف تنفق 20 مليون دولار على أعمال التنقيب العام المقبل، مقارنة بـ 18 مليون دولار هذا العام.
ويذكر أن إنتاج الألماس في زيمبابوي بلغ 1.6% مليون قيراط العام الماضي.