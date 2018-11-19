زيمبابوي تتوقع ارتفاع إنتاج الألماس بنسبة 29% خلال العام المقبل

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:02 19/11/2018 حدث بتاريخ: 13:12 19/11/2018

توقعت غرفة التنقيب عن الألماس في زيمبابوي ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل بنسبة 29% ليصل إلى 4.5 مليون قيراط?

وقد بلغ الإنتاج هذا العام إلى الآن نحو 3.5 مليون قيراط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة الحكومية القائمة على التنقيب عن الألماس القول إنها سوف تزيد من إنفاقها على التنقيب العام المقبل.

وأضافت الشركة أنها سوف تنفق 20 مليون دولار على أعمال التنقيب العام المقبل، مقارنة بـ 18 مليون دولار هذا العام.

ويذكر أن إنتاج الألماس في زيمبابوي بلغ 1.6% مليون قيراط العام الماضي.