ترامب يقول ان الصين تريد التوصل الى اتفاق تجاري

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:57 16/11/2018 حدث بتاريخ: 21:58 16/11/2018

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أن الصين مستعدة للتوصل الى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، معتبرا أنه قد لا يكون من الضروري فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية المستوردة.

وقال ترامب "إن الصينيين يريدون التوصل الى إتفاق وقد أرسلوا لائحة تتضمن ما هم مستعدون للقيام به" للتوصل الى تسوية، قبل أن يضيف "لكن الأمر لا يزال غير مقبول بالنسبة إلي".

وتابع الرئيس الأميركي "لقد فرضنا رسوما جمركية على 250 مليار دولار من البضائع الصينية، ونحن مستعدون لفرض رسوم على بضائع إضافية بنحو 267 مليار دولار. إلا أننا قد لا نقوم بذلك".