النفط يهبط 2% بعد طلب ترامب عدم خفض إمدادات أوبك

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:31 13/11/2018 حدث بتاريخ: 15:52 13/11/2018

هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء، بعدما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوبك لكيلا تخفض الإمدادات بغية دعم السوق.

وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش، هبط برنت 1.97 دولار للبرميل بما يعادل 2.8 بالمئة إلى 68.15 دولار للبرميل قبل أن يتحسن إلى نحو 68.72 دولار، منخفضا 1.40 دولار. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 1.30 دولار للبرميل إلى 58.63 دولار.

وقال نوربرت رويكر رئيس أبحاث السلع الأولية والاقتصاد الكلي لدى بنك جوليوس باير السويسري "السوق تبدو حاليا قلقة على نحو متزايد بشأن احتمال وجود الكثير جدا من الإمدادات".

وأضاف "صناديق التحوط و(مستثمرون) مضاربون آخرون تحولوا سريعا من مركز دائن إلى مركز مدين".

وتراقب السعودية، أكبر مُصدر للخام في العالم، بقلق الكيفية التي بدأت بها الإمدادات تتجاوز الاستهلاك، وتخشى من تكرار تخمة دفعت الأسعار للانهيار في 2014.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الاثنين إن أوبك متفقة على الحاجة إلى خفض المعروض النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر تشرين الأول لمنع حدوث فائض في الإمدادات.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أنه يريد أن تنخفض أسعار النفط.

وقال ترامب على تويتر الاثنين "نأمل ألا تخفض السعودية وأوبك الإنتاج. أسعار النفط يجب أن تكون أقل كثيرا استنادا إلى الإمدادات!".

وأدى ذلك إلى انخفاض حاد للأسعار أمس الاثنين واستمرار عمليات البيع في الخام اليوم.