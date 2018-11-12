صورة أرشيفية .. النفط يرتفع بعد تمهيد السعودية الطريق لخفض الإنتاج

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:50 12/11/2018 حدث بتاريخ: 19:50 12/11/2018

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن واحد في المئة يوم الاثنين، ماضية على المسار لتحقيق أكبر مكسب يومي لها في شهر، بعد أن قالت السعودية إن منظمة أوبك وحلفاءها يعتقدون أن الطلب شهد ضعفا بما يتعين معه خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.

وقالت السعودية، أكبر مُصدر للخام في العالم، يوم الأحد إنها ستخفض صادراتها النفطية بمقدار نصف مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، بسبب ضعف موسمي في الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 80 سنتا إلى 70.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 36 سنتا إلى 60.69 دولار.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن أوبك وحلفاءها متفقون على أن التحليل الفني يُظهر الحاجة إلى خفض المعروض النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر تشرين الأول، لتفادي زيادة غير مواتية في الخام غير المستخدم.