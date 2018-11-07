النفط يهبط في ظل إمدادات جيدة بالسوق وإعفاءات من عقوبات إيران

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:38 07/11/2018 حدث بتاريخ: 11:39 07/11/2018

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تتعزز التوقعات بتوافر إمدادات جيدة بالسوق في الوقت الذي يزيد فيه الإنتاج وتسمح فيه إعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران لكبار مشتري الخام من طهران بمواصلة الحصول على الخام منها.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش، بلغ عقد أقرب استحقاق لخام برنت 71.83 دولار للبرميل متراجعا 30 سنتا أو 0.4 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.84 دولار للبرميل بانخفاض قدره 37 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 17.4 بالمئة و19.7 بالمئة على الترتيب من أعلى مستوى لهما في أربع سنوات المسجل في أكتوبر تشرين الأول.

وقال بنك جيه.بي مورجان الأمريكي إن "بيع النفط سببه فائض الخام" الناجم عن ارتفاع الإنتاج "بينما مازالت الإمدادات الإيرانية في السوق".

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية يوم الاثنين لكنها منحت إعفاءات لكبار زبائن طهران مما يسمح بواردات محدودة للمئة والثمانين يوما القادمة.

وتظهر بيانات رفينيتيف أن صادرات إيران انخفضت إلى مليون برميل يوميا منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني متراجعة من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في منتصف 2018.

لكن من المتوقع أن تزيد الإمدادات الإيرانية بعد نوفمبر تشرين الثاني مع استخدام الإعفاءات للبدء في طلب شراء المزيد من النفط الإيراني.

وبخلاف إيران، يقول مورجان ستانلي إن "الإمدادات مستمرة أعلى من المتوقع، لاسيما من الولايات المتحدة وأعضاء أوبك في الشرق الأوسط وروسيا وليبيا".