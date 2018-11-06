قطر تتفق على شراء فندق جروفنر هاوس في لندن

فندق جروفنر هاوس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:23 06/11/2018 حدث بتاريخ: 21:23 06/11/2018

اتفقت قطر على شراء فندق جروفنر هاوس، أحد أشهر الفنادق في لندن، في الوقت الذي يساعد فيه الاقتصاد المدعوم بالطاقة البلد الخليجي الغني على المضي في سلسلة من عمليات الشراء للعقارات الغربية الفاخرة رغم المقاطعة التي فرضتها عليه دول مجاورة.

وقال مصدر مطلع على الصفقة إن عملية الاستحواذ على جروفنر هاوس، الكائن في بارك لين أمام هايد بارك في منطقة مايفير بلندن، جرى الاتفاق عليها يوم الثلاثاء مع المالك السابق شركة أشكنازي أكويزيشن الأمريكية الخاصة للاستثمارات العقارية. ولم يتم الكشف عن سعر الشراء.

ولم ترد أشكنازي على طلب للتعليق. كما لم يرد جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري الذي يشتري الفندق من خلال وحدته كتارا للضيافة، على طلب للتعقيب.