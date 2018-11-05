رئيس علي بابا: حرب التجارة الصينية الأمريكية "أغبى شيء في العالم"

جاك ما رئيس مجموعة علي بابا

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:58 05/11/2018 حدث بتاريخ: 16:50 05/11/2018

قال جاك ما رئيس مجموعة علي بابا، الشركة الآسيوية المدرجة الأعلى قيمة في العالم، اليوم الاثنين إن حرب التجارة الأمريكية الصينية هي "أغبى شيء في هذا العالم".

وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوما على سلع الدولة الأخرى بمئات المليارات من الدولارات، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على بقية صادرات الصين إلى بلاده التي تقدر بما يزيد على 500 مليار دولار، ما لم يُحل النزاع التجاري.

كان ما يتحدث أثناء معرض الواردات الصيني العالمي المنعقد في شنغهاي.

وأضاف أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين، الذي يلقي ترامب باللوم عليه في مجموعة من العلل الاقتصادية، ساهم في خلق وظائف في الولايات المتحدة، ولولاه لوقعت البلاد في مشكلات كبيرة.

وتابع أن تحول الصين إلى نموذج استيراد "سيكون مصدر ألم شديد لكثير من الشركات، لكنه سيكون أيضا فرصة جيدة لكثير من المستهلكين".

وقال ما إنه يجب ألا تقلق الحكومة بشأن الابتكار الذي ينبغي أن تدعمه حتى لو كان يهدد مصالح قديمة وراسخة.

وأضاف "رأيي هو ‘لا تقلقوا بشأن التكنولوجيا’.. من يساورهم القلق من التكنولوجيا هم أولا العجائز وثانيا الحكومات وثالثا الأشخاص الناجحون؛ إنهم يكرهونها ويساورهم القلق بشأنها.

"لا أرى أبدا الشبان قلقين بشأن التكنولوجيا."