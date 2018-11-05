الذهب يتحرك في نطاق ضيق والسوق تنتظر الانتخابات الأمريكية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:01 05/11/2018 حدث بتاريخ: 14:01 05/11/2018

استقر الذهب داخل نطاق الخمسة دولارات اليوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستحدد هل يسيطر الجمهوريون أم الديمقراطيون على الكونجرس.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1232 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1233.2 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو "السوق تتبنى نهج الانتظار والترقب.

"لا يفصلنا سوى يوم عن الانتخابات النصفية الأمريكية، والتي قد تؤثر نتيجتها على كل من العملات وعدة فئات أصول، لذا نحن مستقرون نسبيا."

تُظهر استطلاعات الرأي فرصا قوية أن يفوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات السادس من نوفمبر تشرين الثاني بعد أن ظل دون نفوذ سياسي عملي في واشنطن لعامين بينما من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.74 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 868.70 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ 25 يونيو حزيران بينما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1124.30 دولار.