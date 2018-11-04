طيران الإمارات تسعى لصفقة محركات ايه 380 مع رولز رويس

طائرة ايرباص ايه 380 تابعة لطيران الامارات في مطار نيس بفرنسا في صورة بتاريخ 19 سبتمبر 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:46 04/11/2018 حدث بتاريخ: 19:47 04/11/2018

قالت طيران الإمارات يوم الأحد إنها تقترب من صفقة مع رولز-رويس بشأن محركات أحدث طائراتها العملاقة من طراز ايرباص ايه380 لكنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وثمة شكوك واسعة بخصوص مصير طلبية توريد ما يصل إلى 36 من الطائرة ذات الطابقين، التي تشغل طيران الإمارات أكثر من مئة منها بالفعل، بسبب عدم إتمام المحادثات المتعلقة بصفقة منفصلة بين الشركة التي مقرها دبي ومصنعي المحركات.

وقال متحدث باسم شركة الطيران عندما سُئل عن وضع المفاوضات الجارية مع شركة صناعة المحركات البريطانية ”نقترب (من إبرام صفقة مع رولز-رويس) لكننا لم نصل خط النهاية بعد.“

كانت صحيفة فرنسية نشرت الأسبوع الماضي أن الجانبين توصلا إلى اتفاق.

وتقول مصادر بالقطاع إن طيران الإمارات غير راضية عن أداء المحرك رولز-رويس ترنت 900 المستخدم في طائرات ايه380 العاملة بالفعل وإن نقص الكفاءة ألزم رولز-رويس بدفع غرامات باهظة.

وبغية تحسين الأداء وتفادي مثل تلك الغرامات في المستقبل، فسيتعين على رولز-رويس إنفاق المزيد على الأبحاث والتطوير في المحرك الجديد في وقت تعاني فيه من تأخيرات ومشاكل في محركاتها للطائرة بوينج 787 والطائرة ايرباص ايه330 نيو.