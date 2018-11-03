دعوة جديدة لتصويت ثان بشأن انفصال بريطانيا

دعوة جديدة لتصويت ثان بشأن الانفصال البريطاني

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:45 03/11/2018 حدث بتاريخ: 22:45 03/11/2018

وقع أكثر من 50 من قادة الأعمال خطابا ستنشره صحيفة "ذاصن داي تايمز" الأحد، يدعون فيه إلى إجراء تصويت ثان بشأن الانفصال البريطاني، وفق ما أعلنت سكاي نيوز السبت.

ومن بين الموقعين على الخطاب، الرئيس التنفيذي لسلسلة مكتبات ووترستونز، والرئيس التنفيذي لسينسبري جاستن كينغ.

وأبلغ مصدر سكاي نيوز، بأن الخطاب سيحذر من أن مقترحات الانفصال البريطاني التي تناقشها بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لن تفرز تعاملات تجارية سلسة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.