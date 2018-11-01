تيريزا ماي "واثقة" في التوصل لاتفاق بشأن بريكست

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:13 01/11/2018 حدث بتاريخ: 23:13 01/11/2018

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، عن "ثقتها" في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صادر عن مكتب ماي، إنها أبلغت رؤساء شركات أوروبية، بثقتها في التوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف البيان: "تحدثت رئيسة الوزراء عن التقدم الجيد في المفاوضات، مع اكتمال 95 بالمائة من اتفاق الانسحاب والاتفاق على هيكل ونطاق إطار عمل المستقبل. وجددت القول بأنها واثقة بأنه سيتم التوصل لاتفاق".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أكدت مجددا، الثلاثاء، على عدم إجراء استفتاء ثان بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، على غرار الاستفتاء الذي جرى في عام 2016.

وفي 18 أكتوبر الماضي، قالت ماي إنها تدرس عرضا من الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يبقي بريطانيا ملتزمة بقواعد الاتحاد لأكثر من عامين بعد خروجها رسميا، وتدرس أيضا فترة انتقالية لبضعة أشهر.