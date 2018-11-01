الذهب يصعد من أدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل انخفاض الدولار

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:38 01/11/2018 حدث بتاريخ: 12:44 01/11/2018

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغته في الجلسة السابقة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار المعادن في الآونة الأخيرة وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في عدة شهور مما عزز الشراء.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1222.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجعت لثلاث جلسات على التوالي.

ولامس الذهب أدنى مستوى منذ يوم 11 أكتوبر تشرين الأول عند 1211.52 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة إلى 1225.4 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.4 بالمئة بعدما ارتفع لأعلى مستوى في 16 شهرا في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 847.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 849.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة 1.2 بالمئة إلى 14.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1085.13 دولار للأوقية.