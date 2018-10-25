ارتفاع في مؤشر البورصة السعودية بعد تأكيدات ولي العهد

صورة أرشيفية لسعودي يقف أمام مؤشر تداول للسوق المالية السعودية في الرياض

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:32 25/10/2018 حدث بتاريخ: 18:32 25/10/2018

حقق مؤشر البورصة السعودية ارتفاعا الخميس غداة أول تصريح علني لولي العهد محمد بن سلمان عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وتعهده بالمضي قدما في الإصلاحات.

وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" 4,3% وقت الاغلاق آخر أيام الأسبوع عند 7,835.54 نقطة.

واستعادت البورصة السعودية كافة خسائرها تقريبا منذ مقتل الصحافي السعودي خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وفي 14 من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، هبط مؤشر البورصة السعودية إلى 7% قبل أن يتعوض بعض خسائره خلال التداول.

وتعد السوق المالية السعودية الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

ووصف الأمير محمد في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض الأربعاء مقتل الصحافي بـ"الحادث البشع"، متعهّدا بتقديم "المجرمين" للعدالة.

وكان الامير محمد طرح في العام 2016 خطة إقتصادية إصلاحية تحت مسمى "رؤية 2030"، تعتمد على الاستثمارات في مجالات الترفيه والنقل وغيرها.

وذكر الاربعاء ان بلاده اتّخذت "خطوات كبيرة جدا" في تطوير الاقتصاد السعودي.