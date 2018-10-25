وزير الطاقة السعودي: أمريكا تظل "جزءا أساسيا" من اقتصاد السعودية رغم مقاطعة المنتدى

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:32 25/10/2018 حدث بتاريخ: 11:55 25/10/2018

أبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تلفزيون الإخبارية الرسمي اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستظل "جزءا أساسيا" من الاقتصاد السعودي رغم مقاطعة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

ونأى عدد من الساسة الغربيين ورجال الأعمال العالميين عن مؤتمر الاستثمار السعودي بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي والذي أوقد شرارة غضب عالمي.

وقال الفالح "ستظل أمريكا جزءا أساسيا من الاقتصاد السعودي لأن ما يربطنا من مصالح أكبر مما يتم إضعافه من خلال الحملة الفاشلة لمقاطعة المؤتمر."