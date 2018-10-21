بورصة مصر تهبط أكثر من 1% بعد تأجيل الحكومة برنامج طروحات

بورصة مصر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:18 21/10/2018 حدث بتاريخ: 12:39 21/10/2018

هبطت بورصة مصر أكثر من واحدا بالمئة في مستهل معاملات اليوم الأحد بعد إعلان الحكومة تأجيل برنامج للطروحات العامة بالسوق.

ونزل المؤشر الرئيسي 1.3 بالمئة إلى 13472 نقطة بقيم تداولات نحو 67 مليون جنيه بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش.

وأعلنت الحكومة يوم الجمعة أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات بمجلس الوزراء قررت تأجيل طرح 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد بسبب ما قالت إنه تقلبات الأسواق العالمية.

وارتفع سهم الشرقية للدخان 0.7 بالمئة اليوم.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "خبر تأجيل الطروحات أحد أسباب تراجع السوق اليوم بالتأكيد لأنه كان هناك تأكيد على الطرح وتحديد مواعيد.

"التأجيل يعكس عدم ثقة الحكومة في السوق... المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 13150-13200 نقطة وهو قاع السوق السابق وفي حالة كسره سيستهدف مستوى 12800 نقطة".

كانت وزارة المالية قالت الشهر الماضي إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات المزمع، الذي سيشمل أكثر من 20 شركة، ببيع 4.5 بالمئة من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة لجمع نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار).

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس "التأجيل كان متوقعا، ما الذي يدفع الحكومة للطرح الآن؟ المعادلة كانت صعبة وهذا ليس وقتا مناسبا للطرح... أحسن قرار هو ما تم اتخاذه".

كانت مصر تعتزم طرح حصص في نحو أربع شركات مقيدة بالسوق قبل نهاية العام الحالي.