النفط ينزل عن 80 دولارا بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:06 18/10/2018 حدث بتاريخ: 14:24 18/10/2018

نزل النفط اليوم الخميس لما دون 80 دولارا للبرميل في الوقت الذي تشير فيه زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع إلى وفرة في الإمدادات، في حين يتلقى الخام دعما من التوترات بين السعودية والولايات المتحدة وانخفاض صادرات إيران.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي في زيادة أسبوعية هي الرابعة على التوالي وبما يقرب من ثلاثة أمثال توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي برنت 70 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل. والخام متراجع بما يزيد على سبعة دولارات من أعلى مستوى منذ 2014 البالغ 86.74 دولار والذي سجله في الثالث من أكتوبر تشرين الأول. وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا إلى 69.14 دولار للبرميل.

وقال أوليفييه جاكوب محلل النفط لدى بتروماتركس "المخزونات تتعزز... إنه اتجاه مستمر. أسبوع بعد أسبوع، بدأ الأثر يظهر".

وصعد النفط هذا الأسبوع بفعل مخاوف من انخفاض صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية والتوتر بين الولايات المتحدة والسعودية بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويوجه مشرعون أمريكيون أصابع الاتهام للقيادة السعودية بشأن اختفاء الصحفي المنتقد للمملكة، ويشيرون إلى احتمال فرض عقوبات. وتنفي السعودية أي دور لها في اختفاء خاشقجي.

لكن الرئيس دونالد ترامب أبدى أمس الأربعاء تصديقا لما تقوله السعودية في قضية خشاقجي مما يعني أن البيت الأبيض قد لا يتخذ إجراء بحق المملكة.