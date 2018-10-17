الذهب يهبط بفعل ارتفاع الأسهم والدولار

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:24 17/10/2018 حدث بتاريخ: 11:24 17/10/2018

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الأسهم والدولار وسط انحسار حالة العزوف عن المخاطرة بينما تترقب السوق صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستقاء أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1222.74 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه ظل قرب ذروته في شهرين ونصف 1233.26 دولار للأوقية المسجلة يوم الاثنين.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1226.6 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.57 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5 بالمئة أيضا إلى 833.25 دولار وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 1078 دولارا للأوقية.