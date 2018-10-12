إنجاز أطول رحلة تجارية في العالم من سنغافورة الى نيويورك

aطائرة ايرباص من نوع "ايه.350-900" تابعة لشركة "سنغابور ايرلاينز" في مطار "تولوز بلينياك" الفرنسي في 16 يونيو 2017

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:09 12/10/2018 حدث بتاريخ: 18:09 12/10/2018

وصلت طائرة ايرباص الى مطار نيوآرك في نيويورك الجمعة بعد رحلة من سنغافورة استغرقت زهاء 18 ساعة، لتكمل أطول رحلة جوية تجارية في العالم.

وبهذه الرحلة تعود الحياة إلى خط تم الغاؤه في 2013.

ووصلت الرحلة "اس كيو 22" التي تسيرها شركة طيران سنغافورة "سنغابور ايرلاينز" عند الساعة 5:29 صباحا (09:29 ت غ)، بحسب موقع مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي، وقد استغرقت 17 ساعة و52 دقيقة.

وكان من المقرر أن تستغرق 18 ساعة و25 دقيقة. وستستغرق الرحلة من نيويورك إلى سنغافورة وقتاً أطول.

وكانت الطائرة تقل 150 راكباً وطاقما من 17 فردا، وقطعت مسافة 16500 كلم.

وقال الراكب الكندي كريستوفر الادين (37 عاما) "أشعر براحة تامة .. أنا محظوظ لأنني تمكنت من النوم في الطائرة".

وتوفر طيران سنغافورة على هذه الرحلة مقاعد على الدرجة الاقتصادية الممتازة ودرجة الأعمال فقط ولا توفر مقاعد على الدرجة الاقتصادية العادية.

وقال الادين "رغم أنني كنت على الدرجة الاقتصادية الممتازة، إلا أنني شعرت بأنني في الدرجة الأولى"، مضيفا أنه استقل الرحلة نفسها في 2008. وقال "الرحلة كانت مريحة جداً وهادئة".

وتبلغ كلفة التذكرة ذهابا فقط من سنغافورة إلى نيويورك على هذه الرحلة 2150 دولارا في الدرجة الاقتصادية الممتازة، و3500 دولار للتذكرة ذهاباً وإيابا، بحسب موقع طيران سنغافورة.

وكان طيران سنغافورة يسيّر هذا الخط قبل تسع سنوات باستخدام طائرة "ايه 340-500" بأربعة محركات كانت تستهلك كمية كبيرة من الوقود، قبل أن يغلقه في 2013 بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي جعل تسيير هذا الخط غير مربح.

وتمت هذه الرحلة في طائرة ايرباص "ايه350-900 يو ال ار" الجديدة التي تستخدم الوقود بكفاءة عالية.

وقبل هذه الرحلة كانت أطول رحلة مباشرة بين مدينتين هي رحلة الخطوط القطرية 921 من اوكلاند إلى الدوحة والتي استغرقت 17 ساعة و40 دقيقة.