وكالة حكومية: صافي واردات أمريكا من النفط الخام يهبط إلى مستوى قياسي منخفض

صورة أرشيفية لمصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:58 11/10/2018 حدث بتاريخ: 20:58 11/10/2018

أظهرت بيانات يوم الخميس أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط 1.4 مليون برميل يوميا إلى 4.8 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية جمع البيانات في 2001.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن معدلات تشغيل مصافي التكرير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي إلى 68.9 بالمئة وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ 2013.

وهبطت معدلات تشغيل مصافي التكرير في ولايات الغرب الأوسط الأمريكي إلى 73.3 بالمئة وهو أدنى مستوى مسجل. وبدأت إدارة معلومات الطاقة جمع البيانات بشأن مصافي التكرير في ولايات الغرب الأوسط في 2010.