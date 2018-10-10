سرقة أكثر من 900 مليون دولار من العملات الرقمية

تضاعف سرقات العملة الرقية خلال العام الجاري

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:49 10/10/2018 حدث بتاريخ: 22:50 10/10/2018

زادت سرقات العملات المشفرة عبر القرصنة على بورصات ومنصات التداول إلى 927 مليون دولار في أول تسعة أشهر من العام بزيادة نحو 50 بالمئة عن مستوى2017 وفقا لتقرير صادر عن شركة سايفر تريس الأميركية المتخصصة في الأمن الإلكتروني نُشر الأربعاء.

وأظهر التقرير، الذي يتابع النشاط الإجرامي وغسل الأموال في سوق العملات الرقمية، نموا مطردا في عدد السرقات الأصغر التي في نطاق 20 إلى 60 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 173 مليون دولار في الربع الثالث من العام.

وبلغ إجمالي العملات الرقمية المسروقة في 2017 من البورصات 266 مليون دولار فقط وفقا لتقرير سابق من سايفر تريس.

وتظهر البيانات أيضا أن أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم من دول تتسم بضعف القواعد التنظيمية المتعلقة بغسل الأموال استخدمت لغسل عملات بتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار منذ 2009. شمل التقرير أكبر 20 بورصة عملات افتراضية من حيث حجم التداولات.

وامتنع تقرير سايبر تريس عن ذكر أسماء تلك البورصات.