المركزي المصري: التضخم الأساسي يهبط إلى 8.55% في سبتمبر

البنك المركزي المصري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:57 10/10/2018 حدث بتاريخ: 13:13 10/10/2018

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 8.55 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 8.83 بالمئة في أغسطس آب.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.