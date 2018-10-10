النفط يهبط مع خفض توقعات النمو والأنظار على إعصار أمريكي

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:03 10/10/2018 حدث بتاريخ: 10:55 10/10/2018

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لكن الأسعار تلقت دعما في الوقت الذي يتحرك فيه الإعصار مايكل صوب فلوريدا مما تسبب في توقف نحو 40 بالمئة من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك.

وبحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.79 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة أمس الثلاثاء.

وتراجعت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.62 دولار للبرميل بعدما زاد حوالي واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2018 و2019 يوم الثلاثاء ليثير مخاوف من أن الطلب على المنتجات النفطية ربما يتراجع أيضا.

وقال صندوق النقد إن التوترات التجارية وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات تؤثر سلبا على التجارة في حين تعاني الأسواق الناشئة من أوضاع مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال.

وفي الولايات المتحدة، توقف نحو 40 بالمئة من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأمريكية بخليج المكسيك يوم الثلاثاء بسبب إجلاء عاملين وإيقاف تشغيل منصات قبيل الإعصار مايكل.

وأجلى منتجو النفط موظفين من 75 منصة في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا اليوم.

وقال ميناء لويزيانا النفطي البحري، أكبر مرفأ للنفط الخام مملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء إنه علق العمليات في مرفأه البحري. والمنشأة هي الميناء الوحيد في الولايات المتحدة القادر على التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط.

وواصلت صادرات النفط الإيراني الانخفاض في الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الأول وفقا لبيانات ناقلات ومصدر بالقطاع، في الوقت الذي يبحث فيه المشترون عن بدائل قبيل دخول عقوبات أمريكية على طهران حيز النفاذ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.