الذهب يهبط مع تآكل جاذبيته بفعل ارتفاع الدولار

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:38 09/10/2018 حدث بتاريخ: 17:06 09/10/2018

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء حيث ألقى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية بظلالهما على تراجع الأسهم الداعم للمعدن.

وفي الساعة 12:56 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1186.79 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل السعر 1.2 بالمئة أمس الاثنين في أكبر خسارة مئوية ليوم واحد منذ 15 أغسطس آب حيث لامس أيضا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع عند 1183.19 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1190 دولارا.

وانخفضت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.33 دولار. وهبط البلاتين 0.1 بالمئة أيضا إلى 816.70 دولار ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1072.24 دولار للأوقية.