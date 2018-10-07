سوناطراك تبدأ أعمال حفر بحري في الجزائر مع توتال وإيني العام القادم

صورة للمقر الرئيسي لشركة سوناطراك الحكومية للطاقة في الجزائر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:43 07/10/2018 حدث بتاريخ: 19:53 07/10/2018

قال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك يوم الأحد إن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية ستبدأ أعمال حفر بحري مع توتال الفرنسية وإيني الإيطالية في موقعين بشرق وغرب الجزائر في بداية 2019.

وقال ولد قدور للصحفيين، على هامش حفل توقيع اتفاق مع توتال لإقامة مصنع للبتروكيماويات سينتج 550 ألف طن من البولي بروبلين سنويا، إن أعمال الحفر ستبدأ في بداية العام القادم، مضيفا أن هناك إمكانات هائلة، حيث تحوز البلاد كميات من الغاز في الشرق حول سكيكدة، وكميات من النفط في الغرب حول مستغانم.

واتفقت سوناطراك وتوتال أيضا على استثمار 406 ملايين دولار لدعم إنتاج حقل الغاز المعروف باسم جنوب تين فوي تبنكورت.

وقال ولد قدور إن الشراكة مع توتال جيدة، وتتيح لسوناطراك تنفيذ استراتيجيتها للأجل الطويل.

كان باتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال قال في بيان في وقت سابق يوم الأحد إن توتال وسوناطراك وقعتا اتفاقات جديدة، بما في ذلك عقد لتطوير حقل عرق عيسيوان للغاز.