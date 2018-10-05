تدهور أكبر بنك دنماركي بعد شبهة تورط في تبييض أموال

دانسكي بنك

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:56 05/10/2018 حدث بتاريخ: 20:56 05/10/2018

تدهور وضع أكبر بنوك الدنمارك "دانسكي بنك" بعد الاشتباه في تورطه في فضيحة كبرى لتبييض الأموال، مع انهيار أسهمه.

وكان تقرير طلبه البنك في منتصف أيلول/سبتمبر أوضح حقيقة اتهامات بتبييض أموال في فرع البنك باستونيا كانت كشفتها الصحافة في 2017.

وأظهر التقرير ان هذا الفرع شهد عبور نحو 200 مليار يورو عبر حسابات 15 ألف زبون أجنبي غير مقيم في استونيا بين 2007 و2015 تاريخ غلق هذه الحسابات.

واعتبر قسم كبير من هذه الاموال مشبوها ما يمكن ان يرفع الى عشرات مليارات اليورو الاموال التي تم تبييضها ومصدرها روسيا.

وآخر ما كشف من هذه الفضيحة الكبرى التي تهدد البنك بغرامة ضخمة، ما كشفته صحيفة فايننشال تايمز الجمعة من انجاز الفرع الاستوني للبنك معاملات وهمية تصل الى 8,5 مليارات يورو في 2013.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها الصحيفة، فان هذه المعاملات "استخدمت سندات حكومية روسية لتمكين زبائن من عمليات دفع دولية بشكل +أسرع وأقل كلفة وأكثر أمانا+".

وتتيح القوانين الاميركية ملاحقة معاملات مشبوهة في الخارج في أي مكان طالما انها تمر عبر شبكة مالية أميركية او تتم بالدولار الاميركي.

ومع التوتر الذي اوجدته هذه الوضعية بالنسبة للمستثمرين بات على دانسكي بنك" ان يواجه تراجع سمعته وتهديدات بمغادرة زبائن أساسيين.

وتدرس بلدية كوبنهاغن "الامكانيات القانونية لانهاء تعاونها مع دانسكي بنك، فتبييض الاموال امر غير مقبول"، بحسب ما كتب فرانك ينسن رئيس البلدية في تغريدة.

وتدعو منظمة اوكسفام غير الحكومية منذ منتصف أيلول/سبتمبر البلديات الدنماركية الى غلق حساباتها لدى البنك.

وكتب فرع المنظمة في الدنمارك في تغريدة "ان اموال دافعي الضرائب يستحقها المصرف الذي يعمل بطريقة لا لبس فيها لاجل مصلحة المجتمع المدني. نحن نشجع البلديات على نقل اموال دافعي الضرائب والتخلي عن دانسكي بنك".

ووعدت الحكومة الدنماركية بتشديد القانون الخاص بتبييض الاموال لتضاعف ثماني مرات قيمة الغرامات في هذه الحالة.

كما تعهد وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي بتحسين القواعد المشتركة للتصدي لتبييض الاموال.

يذكر ان أصل كشف معلومات هذه القضية يعود الى ما كشفه محامي روسي يدعى سيرغي مانيتسكي كان توفي بشكل غامض في السجن في 2009.

وتعمل الشركة التي كان يعمل لديها المحامي وهي "ايرميتاج كابتل" على اماطة اللثام عن قضايا تبييض اموال كان يشتغل عليها المتوفي.

وكتب مدير الشركة بيل برودر في رسالة لفرانس برس "اعتقد انه مع كشف المزيد عن تبييض الاموال في دانسكي بنك، ستزداد عفونة الملف".