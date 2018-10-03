أسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار وميزانية إيطاليا

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:42 03/10/2018 حدث بتاريخ: 10:56 03/10/2018

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار في حين تلقى الطلب على المعدن كملاذ آمن دفعة من المخاوف المتعلقة بخطط إيطاليا لمعالجة عجز الميزانية.

وتأثرت الشهية للمخاطرة سلبا بعد أن أبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي بواعث قلق بخصوص خطط الميزانية الإيطالية التي ستزيد العجز زيادة كبيرة. جدد ذلك المخاوف من أزمة ديون في منطقة اليورو.

لكن مشاعر القلق هدأت بفعل أنباء أن إيطاليا ستخفض عجز الميزانية بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفي الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1205.66 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة لامس المعدن ذروته في أسبوع عند 1208.31 دولار. وصعد الذهب 1.3 بالمئة أمس الثلاثاء في أكبر مكاسبه المئوية منذ 24 أغسطس آب.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1209.50 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو محلل أسواق السلع الأولية في فيليب للعقود الآجلة "الذهب قفز بعض الشيء بفعل الأجواء الشعبوية من منطقة اليورو ومخاوف العجز الإيطالي وتراجع في الأسهم.

"إجمالا، تقييمنا أنه رد فعل تلقائي. نلحظ أن بعض أنشطة البيع والشراء مدعوم بأسواق الأسهم... لكنها مازالت قصة الدولار. أسعار الذهب مازالت شديدة التأثر بالدولار."

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقايل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة.

وصعدت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.74 دولار للأوقية لتحوم قرب مستوى 14.90 دولار المسجل في الجلسة السابقة وهو الأعلى في أكثر من شهر.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 830.80 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1053.65 دولار.