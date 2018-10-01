الدولار الكندي يقفز بعد اتفاق تجارة واليورو يعاني

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:18 01/10/2018 حدث بتاريخ: 11:18 01/10/2018

ارتفع الدولار الكندي 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مع اتجاه المستثمرين لشراء الأصول عالية المخاطر بعدما اتفقت الولايات المتحدة وكندا على تحديث اتفاق التجارة الحرة لأمريكيا الشمالية (نافتا).

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 95.32، وهو مستوى يقل قليلا عن الأعلى منذ العاشر من سبتمبر أيلول، 95.38 المسجل في الجلسة السابقة.

وهبط اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.15775 دولار وانخفض بهامش مماثل مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1368 فرنك لليورو.

واستقر الجنيه الاسترليني على نطاق واسع.